Патріарх Кирил почав проповідь у Лаврі
11:47, 28 липня 2013Київ
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В Києво-Печерській лаврі відбувається Божественна літургія
В Києво-Печерській лаврі відбувається Божественна літургія у рамках заходів до 1025-річчя Хрещення Русі. Як передає Сегодня з місця подій, патріарх Кирило розпочав свою проповідь.
Зазначимо, що аби потрапити на літургію, багато киян займали чергу ще з ночі.
Нагадаємо також, що 27 липня люди, які навіть за спеціальними запрошеннями не змогли потрапити на молебень на Володимирську гірку, спробували туди прорватися.
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