Патріарх Кирил почав проповідь у Лаврі

В Києво-Печерській лаврі відбувається Божественна літургія у рамках заходів до 1025-річчя Хрещення Русі. Як передає Сегодня з місця подій, патріарх Кирило розпочав свою проповідь.

Зазначимо, що аби потрапити на літургію, багато киян займали чергу ще з ночі.

Нагадаємо також, що 27 липня люди, які навіть за спеціальними запрошеннями не змогли потрапити на молебень на Володимирську гірку, спробували туди прорватися.