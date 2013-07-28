У Володимирському соборі відбувається Божественна літургія

Літургію очолює патріарх УПЦ КП Філарет

У Володимирському кафедральному соборі Української православної церкви (Київського патріархату) у столиці відбувається Божественна літургія з нагоди 1025-річчя Хрещення Київської Русі. Як передає кореспондент УНІАН, літургію очолює предстоятель Української православної церкви Київського Патріархату, Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Після завершення літургії, орієнтовно об 11.30 розпочнеться хресна хода від Володимирського собору до пам’ятника Святому рівноапостольному князю Володимиру, де відбудеться молебень.

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