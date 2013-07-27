Порошенко підтвердив намір балотуватись у мери Києва

Мер Києва має бути рівно наближеним до всіх політичних сил, цим Порошенко в інтерв’ю «5 каналу» пояснив свою неналежність до жодної з партій.

«Я буду брати участь у виборах і буду робити все, щоб ці вибори відбулися. І допомога наших партнерів з Європейського Союзу, які допоможуть нам усунути брутальне порушення законодавства з боку більшості Верховної Ради зараз буде дуже потрібна», повідомив він.

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«У зв’язку з тим, що ми зараз маємо продемонструвати перемогу демократії, не лише в плані призначення виборів, а в те, що кияни мають можливість і право перемагати на цих виборах. І не маю сумніву, що кандидат, який сьогодні претендує на те, щоби іти і перемагати, має бути рівно наближений до всіх політичних сил, для того щоби наявність чи належність до одної не викликало певного настороження щодо сприйняття представників іншої політичної сили. Саме цим пояснюється моє рішення бути позапартійним, рівно наближеним до всіх політичних сил», наголосив Порошенко.