Вклонитися Хресту Андрія Первозванного можна цілодобово (фото)

До Києва прибув Хрест апостола Андрія Первозванного, який доставила на святкування 1025-річчя Хрещення Русі Елладська православна церква.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, Хрест апостола Андрія Первозванного зустріли вчора ввечері у Києво-Печерській Лаврі Митрополит Київський і всієї України Володимир, єпископат та духовенство Української православної церкви та віруючі.

Хрест розмістили у Трапезному храмі в ім’я преподобних Антонія і Феодосія Печерських.

Предстоятель РПЦ Патріарх Кирил та Предстоятель УПЦ Митрополит Володимир відслужили молебень, після чого віруючі отримали можливість прикластися до святині. Численні паломники, які прибули у столицю на святкування 1025-річчя Хрещення Київської Русі мали можливість вклонитись Хресту апостола Андрія Первозванного навіть вночі.

Для поклоніння святині організовано підхід з території «нижньої» Лаври: відкриті ворота від нижнього входу Києво–Печерської Лаври - на територію Києво-Печерського заповідника. Поклоніння хресту не перетинатиметься з богослужіннями на площі перед Успенським собором Лаври.

Вклонитися Хресту апостола Андрія Первозванного можна цілодобово. 28 липня о 13.00 велика святиня відбуде до Мінська, де відбуватимуться урочистості за нагоди 1025-річчя Хрещення Київської Русі.

Як повідомляв УНІАН, принесення Хреста апостола Андрія Первозванного в Росію, Україну і Білорусь відбувається в рамках святкування 1025-річчя Хрещення Русі з благословення Патріарха Московського і всієї Русі Кирила і архієпископа Афінського і Елладського Ієроніма. Святиню супроводжує делегація Елладської Православної Церкви.

Довідка УНІАН. Хрест, на якому був розіп`ятий апостол Андрій, є однією з найбільших святинь християнського світу. Зберігається в соборі міста Патри (Греція) на півострові Пелопоннес. Могилою, чесною головою і Хрестом святого апостола Андрія опікується Патрська єпархія Елладської православної церкви. Предмети, пов`язані з життям і смертю святого, отримали особливу благодать від Бога - через них Господь століттями здійснює для віруючих безліч чудес.