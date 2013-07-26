Киянам через святкування Хрещення Русі повернули гарячу воду

Гарячу воду повернули мешканцям Русанівки, Березняків та Печерську / Фото: gazeta.a42.ru

У Києві з нагоди святкування 1025-річчя Хрещення Київської русі ПАТ «Київенерго» призупинило гідравлічні випробування тепломереж на житлових масивах Русанівка, Березняки, Печерськ та поновило гаряче водопостачання.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

«З 23 липня ПАТ «Київенерго» призупинило гідравлічні випробування тепломереж у частинах Печерського, Голосіївського та Дніпровського районів (житлові масиви Русанівка, Березняки, Печерськ) та поновило мешканцям гаряче водопостачання. Випробувальні роботи призупинено з нагоди святкування 1025-річчя Хрещення Київської Русі», – йдеться у повідомленні.

Відновити роботи та завершити гідравлічні випробування в частинах вищевказаних районів планується у серпні. «Точна дата поновлення випробувальних робіт споживачам буде повідомлена додатково», – зазначили у прес-службі.

Також у компанії нагадали, що гідравлічні випробування теплових мереж у частині Печерського, Голосіївського та Дніпровського районів, згідно із графіком, затвердженим КМДА, планувалося виконати з 16 по 30 липня.