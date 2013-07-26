У Києві позашляховик врізався в трактор (фото, відео)

В результаті ДТП три людини госпіталізовані у важкому стані

На столичному проспекті Комарова автомобіль Volkswagen Touareg скоїв зіткнення з причепом трактора.

Попередньо встановлено, що позашляховик рухався по проспекту Комарова від центру в напрямку Великої Окружної дороги. З нез'ясованих причин його водій не помітив або занадто пізно помітив трактор з причепом, вантаженим бутовим каменем, повідомляє «Автополігон».

В результаті удару Volkswagen виявився повністю розбитим – удар прийшовся вище лонжеронів і всіх запрограмованих зон зминання, як раз на передні стійки.

Внаслідок ДТП постраждали три людини, яких госпіталізували у важкому стані. Хто з них був за кермом – встановить слідство.

Водій трактора розповів, що він рухався на базу після ремонту проїжджої частини на вулиці Дмитрівській. Габарити на причепі і самому тракторі працювали справно, рухався він у другому ряду, тому що правий ряд був зайнятий припаркованими автомобілями.

На місці працювала оперативно-слідча група.

Фото: «Автополігон»

Відео: ТСН.ua