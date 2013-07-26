Інспектор із захисту прав споживачів попалася на хабарі

Інспектор вимагала хабар за приховування порушень при перевірці магазину / Фото: «Газета киевская»

Прокуратурою Дарницького району Києва спільно з міліцією під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 2500 грн викрито заступницю начальника одного з відділів столичної інспекції з питань захисту прав споживачів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, вказані грошові кошти інспектор вимагала від власників продовольчого магазину за складання позитивного акту перевірки та невнесення до нього виявлених порушень.

Посадовця було затримано одразу після передачі їй коштів у одному зі столичних ресторанів.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до ЄРДР за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Проведення досудового розслідування доручено Дарницькому райуправлінню міліції.