У неділю закриють станцію київського метро «Олімпійська»

Станція буде закрита на вхід і вихід з 18.30 до 19.30

27 липня Київський метрополітен запустить додаткові поїзди для забезпечення належних пасажирських перевезень на час проведення загальноміських святкових заходів з нагоди 1025-річчя хрещення Київської Русі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КП «Київський метрополітен», додаткові резервні поїзди передбачаються з 21.00 до 23.40 на Святошинсько-Броварській та Куренівсько-Червоноармійській лініях. Зазначений резервний рухомий склад видаватиметься на лінії в разі збільшення пасажиропотоків.

Також повідомляється, що 28 липня станція «Олімпійська» Куренівсько-Червоноармійської лінії буде зачинена для пасажирів на вхід та вихід з 18.30 до 19.30. У цей період поїзди слідуватимуть повз станцію «Олімпійська» без зупинки.

Зміни в режимі роботи метрополітену 28 липня пов’язані з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Севастополь» (Севастополь).

Також у зв'язку з матчем імовірне введення обмежень на вхід пасажирів до станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого», якщо пасажиропотік після закінчення футбольного матчу на НСК «Олімпійський» перевищуватиме перевізну спроможність.

На Куренівсько-Червоноармійській лінії з 20.00 до 22.30 буде передбачено додаткові резервні поїзди, які видаватимуться на лінію в разі збільшення пасажиропотоку.

КП «Київський метрополітен» закликає пасажирів під час проїзду в підземці дотримуватись громадського порядку і Правил користування метрополітеном.