Прокуратура відкрила справу за невиплату зарплати столичним геологам

Заборгованість по зарплаті досягла 1,2 млн грн

Прокуратура Оболонського району відкрила кримінальне провадження стосовно посадовців «Київської геофізичної розвідувальної експедиції», які майже півроку не платили зарплату 217 працівникам, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Як зазначається в повідомленні, прокурорською перевіркою встановлено, що посадові особи ДП «Київська геофізична розвідувальна експедиція» з початку року заборгували своїм підлеглим понад 1,2 млн грн заробітної плати.

Так, 195 працівників не отримали зароблені кошти за лютий-червень поточного року. До того ж підприємство не виплатило заробітну плату вже звільненим 22 працівникам.

Однак, незважаючи на мільйонну заборгованість перед робітниками та наявність коштів для її погашення, керівництво установи цьогоріч вже витратило понад 1,3 млн гривень на оплату нафтопродуктів, рахунків за періодичну пресу та канцтовари, а також на інші непершочергові платежі.

За результатами перевірки стосовно посадовців підприємства прокуратура Оболонського району відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 175 Кримінального кодексу України – невиплата заробітної плати.

Наразі триває досудове розслідування.