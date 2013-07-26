У Києві тимчасово змінять маршрути автобусів і тролейбусів

Зміни торкнуться автобусів №№ 24, 62 і тролейбусів №№ 38, 5, 8, 16, 17, 18

У Києві у зв’язку зі святкуванням 1025-річчя хрещення Київської Русі та перекриттям низки вулиць у центрі міста буде змінено маршрути руху деякого пасажирського транспорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на КП «Київпастранс», так, у разі закриття руху транспорту на вул. Лаврській 27 липня автобуси №24 будуть тимчасово курсувати за маршрутом: Європейська площа – вул. Грушевського – вул. Московська – вул. Цитадельна – вул. Лаврська. Рух тролейбусів №38 у цей день буде організовано таким чином: станція метро «Видубичі» – вул. Кіквідзе – бул. Лесі Українки (до пров. Щорса).

На час закриття для проїзду автотранспорту вул. Грушевського на ділянці від вул. Шовковичної до Кріпосного провулку з 15.00 до 17.00 27 липня автобуси №24 будуть курсувати від Музею Великої Вітчизняної війни до станції метро «Арсенальна».

Також зміни торкнуться маршруту автобусів №62. Вони рухатимуться від Ботанічного саду до станції метро «Арсенальна» (рух у напрямку станції метро «Арсенальна» буде організовано вулицями Суворова і Мазепи) та від Контрактової площі до стадіону «Динамо».

Крім того, 28 липня під час проведення літургії у Володимирському патріаршому кафедральному соборі УПЦ КП та хресної ходи з 9.00 до 14.00 можливе тимчасове призупинення руху тролейбусів №№ 5, 8, 16, 17, 18 та організація їхнього руху за скороченим маршрутом. Так, маршрути № 16, 18 курсуватимуть від вул. Щусєва та вул. Сошенка до станції метро «Лук’янівська». Маршрути №№ 5, 8, 17, відповідно, від вул. Білицької, вул. Смілянської, площі Космонавтів до Повітрофлотського шляхопроводу.

У «Київпастрансі» нагадали, що з 26 до 29 липня буде організовано спеціальний автобусний маршрут №25 від залізничного вокзалу до Києво-Печерської Лаври (пл. Вокзальна – вул. Петлюри – вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі (у зворотному напрямку вул. Еспланадна – вул. Саксаганського) – вул. Басейна – вул. Мечнікова – Кловський узвіз – Кріпосний пров. – вул. Мазепи – вул. Лаврська).

27 липня у зв’язку із закриттям руху автотранспорту на вул. Лаврській цей маршрут буде дещо змінений: після Кріпосного провулку автобус рухатиметься вул. Грушевського, вул. Московською, вул. Цитадельною та завершує маршрут на вул. Лаврській.