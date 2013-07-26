Попов: Київ не витратив ні копійки на святкування ювілею Хрещення Русі

За словами Попова, гроші на святкування завжди дають спонсори

Влада Києва на витратила жодної копійки на заходи зі святкування 1025-річчя Хрещення Київської Русі.

Про це у коментарі УНІАН повідомив голова КМДА Олександр Попов.

«Ми не витрачали з бюджету жодної копійки на святкування», – сказав Попов.

Він зауважив, що видатки на реконструкцію Володимирської гірки, колони Магдебурського права виділялися не лише під свято, оскільки відновлені пам’ятки архітектури мають велике значення для будь-якого міста.

«Це вкладання коштів на десятки, сотні років наперед. А святкування у нас культурних програм, інших заходів відбувалось виключно за рахунок спонсорських внесків киян, які патріотично налаштовані і мають бажання і можливість це зробити», – сказав голова КМДА.