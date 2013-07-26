Попов: Київ не витратив ні копійки на святкування ювілею Хрещення Русі
Тільки на реконструкцію пам'яток
За словами Попова, гроші на святкування завжди дають спонсори
Влада Києва на витратила жодної копійки на заходи зі святкування 1025-річчя Хрещення Київської Русі.
Про це у коментарі УНІАН повідомив голова КМДА Олександр Попов.
«Ми не витрачали з бюджету жодної копійки на святкування», – сказав Попов.
Він зауважив, що видатки на реконструкцію Володимирської гірки, колони Магдебурського права виділялися не лише під свято, оскільки відновлені пам’ятки архітектури мають велике значення для будь-якого міста.
«Це вкладання коштів на десятки, сотні років наперед. А святкування у нас культурних програм, інших заходів відбувалось виключно за рахунок спонсорських внесків киян, які патріотично налаштовані і мають бажання і можливість це зробити», – сказав голова КМДА.