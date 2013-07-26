Депутата-бізнесмена через загибель робітника можуть посадити на 7 років

Депутат звинувачується у грубому порушенні законодавства про працю / Фото: opgks.info

Прокуратура Київської області завершила досудове розслідування у кримінальному проваджені та передала до Ірпінського міського суду обвинувальний акт стосовно власника приватної кузні в селищі Ворзель.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172 та ч. 2 ст. 271 КК України, тобто у грубому порушенні законодавства про працю та у порушенні вимог законодавства про охорону праці.

Приватний підприємець одночасно є депутатом селищної ради, йдеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік організував виконання робіт з підвищеною небезпекою, пов’язаною з виготовленням кованих виробів. Для обробки металу використовували термічні печі, опалювальні зрідженим вуглеводневим газом, який знаходився в балонах. Як з’ясувалося, один з таких балонів не пройшов чергове технічне опосвідчення. Підприємець, відповідно до законодавства, мав вилучити цей балон з виробництва, однак він цього не зробив, констатували в прокуратурі.

В результаті порушення керівником законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці у приміщені кузні, стався нещасний випадок, пов'язаний з руйнування балону, що призвело до його вибуху. Внаслідок вибуху одна людина загинула, ще шість зазнали серйозних ушкоджень, підкреслюється в повідомленні.

Вину підприємця посилює той факт, що роботи у кузні виконувались працівниками без офіційного працевлаштування, без створення належних та безпечних умов праці, додали в прокуратурі.

Крім того, виробниче приміщення (кузня), в якому здійснювались зазначені роботи, в установленому порядку не було прийнято в експлуатацію згідно з вимогами нормативно-правових актів. Неналежним чином функціонувала система управління охороною праці.

Депутату-підприємцю загрожує покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років, повідомили в прокуратурі.