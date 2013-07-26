S&P підтвердило рейтинг Києва з позитивним прогнозом

S&P відзначає, що показники ліквідності міста залишаються дуже слабкими / Фото: systemforex24.com

Рейтингове агентство Standart & Poors підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг Києва на рівні «В-» з позитивним прогнозом у зв'язку з рефінансуванням містом боргових зобов'язань і консолідацією показників виконання бюджету.

Про це йдеться в повідомленні агентства, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

S&P зазначає, що показники ліквідності міста залишаються дуже слабкими внаслідок значних витрат на обслуговування і погашення боргу в 2014-2015 рр., при цьому боргове навантаження залишається дуже високим. Водночас позитивний прогноз агентство пояснило сподіваннями, що Київ і надалі буде здатний забезпечувати рефінансування боргових зобов'язань і підтримувати поточний профіцит бюджету в 2014-2015 рр.

При цьому агентство указує на негативний вплив обмеженої можливості управління доходами і видатками на фінансову гнучкість міста.

До того ж, S&P вважає, що повний борг Києва у цьому році буде, як і раніше, піддаватися валютним ризикам і залишиться на рівні вище за 60% поточних доходів упродовж горизонту рейтингового прогнозування. При цьому близько 20% прямого боргу, як і раніше, складатимуть середньострокові позики центрального уряду, які підлягають погашенню лише у тому випадку, якщо обсяг доходів міста виявиться вище запланованих Мінфіном України цільових показників.

Як повідомляв УНІАН, рейтингове агентство Fitch 19 липня підтвердило довгостроковий рейтинг Києва (РДЕ) в іноземній і національній валюті на рівні «B-» із стабільним прогнозом.

Київ у середині липня здійснив платіж у розмірі 14 млн дол. за користування кредитом, одержаним у рамках відкритого продажу п'ятирічних єврооблігацій в 2011 році на суму 300 млн дол. під 9,375% річних.