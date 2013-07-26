У Києві через провал асфальту зупинилися трамваї (фото)

Водії побоюються, що під вагою трамвая дорога може просісти

На вулиці Дмитрівській у Шевченківському районі Києва на дорозі утворилася яма.

Провал знаходиться біля перетину Дмитрівської з вулицею Чорновола практично по центру проїжджої частини. Безпосередньо залізничне полотно він не зачіпає, проте трамваї зупинилися – водії відмовляються проїжджати по даній ділянці з побоювань, що дорога може просісти під важкою вагою, повідомляє видання ЦТС.

Для руху транспортних засобів перекрита смуга в бік станції метро «Лук'янівська».

На місце вже прибула аварійна бригада. Скільки триватиме ремонт і коли буде відновлено рух трамваїв, поки невідомо.

Нагадаємо, раніше Київміськадміністрація затвердила проект реконструкції трамвайної лінії на вулиці Дмитрівській.

Передбачена реконструкція 3,6 км трамвайної лінії та контактної мережі, облаштування 1470 кв. м майданчиків для очікування та встановлення семи зупиночних павільйонів. Вартість робіт – 71 млн гривень. Коли буде проведена реконструкція, не уточнюється.

Фото: ЦТС