КМДА нагадала про перекриття руху в центрі Києва

Хрещатик перекриють вже сьогодні

У зв’язку із святкуванням 1025-річчя хрещення Київської Русі з 18.00 26 липня до 22.00 28 липня буде перекрито рух транспорту вулицею Хрещатик від вулиці Богдана Хмельницького до Інститутської.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Також 28 липня тимчасово буде перекрито вулицю Трьохсвятительську від Європейської до Михайлівської площі, вулицю Лаврську від площі Слави до вулиці Цитадельної та вулицю Грушевського від вулиці Шовковичної до Кріпосного провулка, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше Державтоінспекція попереджала, що вулиця Хрещатик буде перекрита від вулиці Богдана Хмельницького до Інститутської в суботу, 27 липня, з 10.00 до 22.00, а в неділю, 28 липня, – з 8.00 до 22.00.