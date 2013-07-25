Суд заборонив Свободі проводити акції проти Кирила та Путіна

Путін і Кирило. Фото: РПЦ

Київський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про заборону Всеукраїнському об’єднанню «Свобода» проводити акції протягом 27-28 липня 2013 року на центральних вулицях Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Свободи», зазначивши, що таким чином суд задовольнив позов КМДА та обмежив права киян на мирні зібрання.

У прес-службі зауважили, що суддя Гарник мотивував своє рішення тим, що заплановані «Свободою» акції протесту проти приїзду на 1025-річчя хрещення Руси в Україну московського патріарха Кіріла та президента Росії Володимира Путіна нібито мають ознаки порушення прав громадян та можуть призвести до порушення громадського порядку.

«Рішення суду є відверто упередженим та таким, що порушує 11-у статтю Європейської конвенції з прав людини та 39-у статтю Конституції України, які регламентують права громадян на мирні зібрання», - підкреслили у «Свободі» і додали, що «суддя також мотивував заборону на мирні зібрання тим, що заявку на проведення акції було подано менше, ніж за 10 днів, як цього вимагає рішення Київради». Однак, переконані у «Свободі», «це рішення є таким, що порушує права громадян на мирні зібрання, тому не може бути застосованим у суді. Адже у тлумаченні Конституційного Суду до першої частини статті 39 Конституції України йдеться про те, що повідомлення про проведення акції має бути завчасним, однак жодних строків для цього не визначено».

«Всеукраїнське об’єднання «Свобода» подаватиме апеляцію на це рішення суду», – наголосив представник ВО «Свобода» в суді Степан Кударенко.

Своєю чергою, народний депутат-свободівець Юрій Сиротюк, коментуючи рішення суду, зазначив, що «це судове рішення є виявом страху представників російської імперської політики Путіна і Гундяєва (Кіріла) перед українцями. Адже емісари «руського міра», які їдуть в Україну броньованими потягами, а Україною пересуватимуться в броньованих автівках, готові зустрічатися лише зі жменькою затятих фанатиків, ретельно відібраних і вивірених російськими спецслужбами». Він також додав, що Хресна хода, яку організовує Українська Православна Церква Київського патріархату, щороку збирає в сотні разів більше українців, ніж московський патріарх Кіріл.

У прес-служба також нагадали, що на 27 липня 2013 року в Києві Всеукраїнське об'єднання "Свобода" запланувало проведення акції проти приїзду в Київ Путіна і Кіріла.