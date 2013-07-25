Заарештовано капітана СБУ, який скоїв смертельну ДТП у Києві

Водій Infiniti їхав на червоне світло / Фото: mns.gov.ua

Водію автомобіля Infiniti, що був учасником дорожньо-транспортної пригоди на Інтернаціональній площі, оголошено про підозру і обрано запобіжний захід.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері.

Зазначається, що у ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 22 червня 2013 року на Інтернаціональній площі у м. Києві, внаслідок якої загинуло двоє осіб, 24 липня 2013 року водію автомобіля Infiniti FX-35 громадянину Р. повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України.

Стосовно нього судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Зазначене кримінальне провадження було розпочато прокуратурою Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері 22 червня поточного року.

Як повідомляв УНІАН, вранці 22 червня у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох транспортних засобів. На Інтернаціональній площі сталося зіткнення автомобілів Infiniti FX-35, Toyota Сorolla, Opel Zafira та автобуса «МАЗ». Після зіткнення Infiniti перекинувся.

Встановлено, що за кермом Infiniti був співробітник СБУ. За попередніми даними, саме цей водій, проігнорувавши правила дорожнього руху, зокрема червоне світло світлофора, став винуватцем ДТП.

Унаслідок ДТП пасажир автомобіля Infiniti від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці пригоди. Водія і двох пасажирів цього ж автомобіля, а також водія та 6 пасажирів автобуса було доставлено до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості. Пізніше працівник СБУ, що був пасажиром в Infiniti FX35, помер у лікарні.