У 5 столичних парках працюють потенційно небезпечні атракціони

Незаконно встановлені атракціони працюють у парках ім. Шевченка, ім. Котляревського, Вишневому парку, парку «Нивки» та Сирецькому гаю

У Києві на території 5 центральних парків виявлено самовільно встановлені дитячі атракціони, які працюють без дозвільних документів та висновків щодо їхнього технічного стану.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Шевченківського району Києва, перевіркою із залученням фахівців Департаменту міського благоустрію встановлено, що неправомірно розміщені дитячі атракціони функціонують на території парків ім. Шевченка, ім. Котляревського, Вишневого парку, у парку «Нивки» та Сирецькому гаю.

Як з’ясувалося, конструкції (батути, надувні басейни тощо) експлуатуються без дозволу контролюючих органів, за відсутності належної технічної документації та висновків щодо їхньої безпеки. Зазначені порушення є недопустимими, оскільки загрожують життю та здоров'ю дітей.

У зв’язку з цим прокуратура Шевченківського району Києва внесла подання директору Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА з вимогою невідкладно демонтувати самовільно встановлені споруди.