ЗМІ: Звільнено гендиректора аеропорту «Бориспіль»

18:02, 25 липня 2013
Київ
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Причини звільнення не називаються

Антон Волов Волов став генеральним директором «Борисполя» у квітні 2011 року

Генерального директора аеропорту «Бориспіль» Антона Волова звільнено.

Про це повідомляє видання «Контракти» з посиланням на власні джерела.

Причини звільнення не називаються. На сайті аеропорту та Міністерства інфраструктури інформації про звільнення Волова поки немає.

У свою чергу, РІА Новини в самому аеропорту попросили звернутися за коментарем до керуючого органу аеропорту – Міністерству інфраструктури. Однак у міністерстві інформацію не змогли ні підтвердити, ні спростувати. «У нас такої інформації немає, не можу ні підтвердити, ні спростувати», – сказала представник прес-служби відомства.

Волов став генеральним директором «Борисполя» у квітні 2011 року. Міністром інфраструктури тоді був Борис Колесніков. До цього Волов був заступником голови національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу та реалізації інфраструктурних проектів. Курирував операційну підготовку аеропортів до чемпіонату.

До цього обіймав посаду фінансового директора комунального підприємства «Авіакомпанія «Донбасаеро».

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