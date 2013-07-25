У центрі Києва горів краєзнавчий музей (фото, відео)

Пожежа сталася у виставковому залі

25 липня о 13:40 в оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС України в Києві надійшло повідомлення про загорання в електрощитовій будинку краєзнавчого музею по вул. Богдана Хмельницького, 15.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Києві, по прибуттю на місце виклику було встановлено, що пожежа сталася на 1 поверсі у виставковому залі на площі 40 кв. м 4-поверхового Національного науково-природничого музею НАН України.

Пожежа була локалізована о 14:54, а ліквідована о 15:13. На місці події було задіяно 12 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 55 чоловік особового складу.

Під час пожежі евакуйовані 15 осіб персоналу. Загиблих і травмованих немає.

Попередня причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.

Фото: mns.gov.ua

Відео: kyiv.mns.gov.ua