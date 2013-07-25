Попов запевняє, що тема з каштанами на Хрещатику ще не закрита

Винні у підміні каштанів, обіцяє Попов, «підуть туди, куди їм потрібно піти»

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов впевнений, що на Хрещатику вже восени будуть висаджені червоні каштани.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Попов сказав в ефірі Радіо Свобода, відповідаючи на запитання, чи хтось поніс відповідальність за те, що були висаджені не того сорту дерева, що планувало і обіцяло керівництво міста.

«Тема з каштанами не закрита», – зазначив Попов.

«Не поставлена крапка, тому що, по-перше, правоохоронні органи займаються розслідуванням і, якщо там будуть порушення з боку комунальних підприємств, то ті люди, які винні, підуть туди, куди їм потрібно піти», – продовжив він.

Попов зазначив, що місто відстоює свої позиції щодо бюджетних коштів і в даному випадку бюджет не втратив.

«Ми не заплатили кошти за ці каштани, що зараз висаджені. У нас було тільки авансування – 50% вартості», – нагадав він.

«А що стосується реалізації нашої програми, то я переконаний, що восени ми зможемо все таки висадити ті каштани, які ми хотіли висадити», – сказав голова КМДА.

Довідка УНІАН. Влада столиці минулого року вирішила замінити зелені насадження на Хрещатику. Був проведений відповідний тендер, і компанія-переможець, згідно з підписаним договором, навесні ц.р. висадила на Хрещатику 200 каштанів, що мали бути сорту «м'ясочервоного Бріотті».

Однак у травні екологи заявили, що на Хрещатику замість заявлених каштанів Бріотті, стійких до мінуючої молі, висадили звичайні кінські каштани білого кольору.

21 травня радник голови КМДА Олександр Мазурчак повідомив, що відповідно до результатів експертизи науково-дослідної лабораторії Ботанічного саду імені Фоміна, із 289 висаджених каштанів лише два виявились сорту «Бріотті».

Він додав, що каштани Бріотті коштують на третину дорожче, ніж звичайні білі каштани: один саджанець Бріотті – 430 євро, один саджанець білого каштану – 300 євро.

За результатами перевірки прокуратури встановлені факти розтрати та привласнення бюджетних коштів в результаті маніпуляцій з каштанами на суму майже 1 млн грн.

27 травня голова КМДА Олександр Попов доручив звільнити директора комунального управління з утримання зелених насаджень Шевченківського району Олександра Цимбалюка, який відповідав за придбання нових каштанів.

Депутати Київради створили тимчасову комісію з розслідування ситуації з каштанами.

4 червня на засіданні тимчасової комісії Київради щодо ситуації з каштанами стало відомо, що очікується приїзд до Києва представників італійської фірми Vivai Sandro Bruschi.

У свою чергу, італійський розсадник, у якого закуповувалися каштани, висаджені на Хрещатику, заявив, що всі дерева були відібрані представником зі столиці України.