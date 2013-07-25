У під'їзді київського будинку знайшли міну (фото)

14:09, 25 липня 2013
Київ
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По проспекту Комарова, 10-А

мина / Фото: kyiv.mns.gov.ua На сходовій клітині першого поверху знаходилася мінометна міна діаметром 82 мм / Фото: kyiv.mns.gov.ua

Протягом доби у столиці було виявлено два вибухонебезпечні предмети часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України в Києві, 24 липня у лісі по вул. Волкова, 18 було виявлено артилерійський снаряд діаметром 122 мм часів ВВВ.

Наступну знахідку було виявлено у житловому будинку по просп. Комарова, 10-А. На сходовій клітині першого поверху другого під’їзду знаходилася мінометна міна діаметром 82 мм часів ВВВ.

Дані боєприпаси були вилучені саперами 1-го Спеціального регіонального центру швидкого реагування оперативно-рятувальної служби Цивільного захисту ДСНС України та знешкоджені на полігоні.

Дотримання елементарних правил безпеки при знаходженні цих пристроїв та професійні дії піротехніків змогли попередити нещасні випадки.

Всього з початку року на території міста Києва вилучено та знешкоджено 635 вибухонебезпечних предмети часів ВВВ. Зокрема, 106 артилерійських снарядів, 50 мінометних мін, 6 гранат, 3 підривника, 1 протитанкова міна, 1 аварійна бомба та 468 стрілецьких набоїв.

Головне управління ДСНС України у м. Києві нагадує жителям та гостям столиці як треба поводитись при виявленні боєприпасів: негайно на безпечній відстані повідомити про знахідку чергові служби 101 і 102; не наближатися до предмету, не торкатися і не пересувати його, не допускати до знахідки інших людей, припинити всі види робіт у районі виявлення вибухонебезпечного предмету, а також не користуватися засобами радіозв’язку та мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух).

І, головне, дочекатися прибуття фахівців, вказати місце знахідки та повідомити час її виявлення.

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