КМДА витратить 44 мільйони на надземні переходи

Надземні переходи зведуть над трамвайною лінією на Троєщині

У Києві затверджено проект другої черги реконструкції з добудовою трамвайної лінії у систему легкого рейкового транспорту на житловому масиві Троєщина від вулиці Милославської до пересадочного вузла на міську кільцеву електичку, кошторис якого – 44,4 млн грн.

Про це йдеться у розпорядженні КМДА від 19 липня, текст якого є у розпорядженні агентства УНІАН.

Як уточнюється в документі, друга черга стосується будівництва надземних пішохідних переходів.

Згідно з документацією, передбачено п'ять пускових об'єктів (переходів), які планується оснастити ліфтами (по два на кожному переході).

Роботи планується завершити максимум за 28 місяців.

Проект рекомендовано до затвердження держпідприємством «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи» (експертний звіт від 18 травня).