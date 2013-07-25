У столичному транспорті встановлять відеокамери – ЗМІ

За допомогою камер водії зможуть стежити за дверима і кишеньковими злодіями / Фото: dom43.ru

У Києві всі нові тролейбуси, автобуси та трамваї обладнають відеокамерами.

Як пише газета «Вести» (№51 від 25 липня), за допомогою камер водії зможуть стежити за пасажирами, відстежувати кишенькових злодіїв і тих, хто залишився на підніжці, щоб їх не затиснуло дверима під час закриття.

Так, зазначає видання, камери вже є в тролейбусах №5, 18, 23, 25 і 26, – це нові білі ЛАЗи (17 штук) і жовті «Богдани» (близько 20). Камери в них стоять над другими, третіми й четвертими дверима, а також зовні – для огляду ззаду.

«Вони можуть знімати вдень і вночі. У кабіні водія є екрани, на яких він моніторить ситуацію. Якщо, приміром, побачить бійку, то викличе міліцію», – зазначив головний інженер служби автоматики та зв'язку «Київпастрансу» Федір Новосад.

Гендиректор підприємства Микола Ламбуцький підкреслив, що камерами оснащують усі нові тролейбуси, автобуси та трамваї. «У техзавданні виробникам ми ставимо обов'язкову вимогу – встановлювати камери. Особливо важлива система в довгомірному транспорті (з «гармошкою»), коли при повороті через злам дзеркало заднього виду не охоплює всю машину», – сказав він.

Видання зазначає, що в деяких маршрутках також з'явилися відеокамери, але стежать вони не за пасажирами, а за водіями. Господарі хочуть знати, чи не привласнюють маршрутники їхню виручку.