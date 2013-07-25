У Києві видані унікальні книги про храми столиці

Книги оповідають про нині існуючі, а також зруйновані церкви Києва

До святкування 1025-річчя хрещення Київської Русі в столиці України вийшли з друку ювілейні видання «Храми Києва» та «Зруйновані храми Києва». Унікальні книги, надруковані обмеженим накладом, були презентовані під час «Круглого столу» на тему «Роль християнства у житті українського народу», що відбувся в Києві.

Презентуючи видання, Директор Департаменту культури Київміськдержадміністрації Світлана Зоріна зазначила, що ювілейний наклад книг «Храми Києва» та «Зруйновані храми Києва» надруковано на виконання Указу Президента України Віктора Януковича «Питання організації та проведення заходів із відзначення в Україні 1025-річчя Хрещення Київської Русі». Вже на момент виходу у світ вони стали раритетними, оскільки в продаж не надходитимуть. Однак кияни матимуть змогу ознайомитися з виданнями в бібліотеках міста.

«Історія Києва – це історія християнства – духовного вчення, що об`єднало усю Європу. Більше тисячі років християнство стало духовною та культурною основою нашої держави, визначило цивілізаційні цінності українського народу. Сьогодні європейські та християнські цінності залишаються наріжним каменем, надзвичайно важливим фактором українського державотворення», – зазначила Світлана Зоріна.

Нагадаємо, що на виконання завдань та доручень Президента України Віктора Януковича столична влада розробила широку програму святкування 1025-річчя хрещення Київської Русі. Так, наразі у Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва діє виставка «Скарби Лавр України». Гості та мешканці столиці до 15 серпня мають нагоду побачити унікальні експозиції з трьох Лавр України: Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, Свято-Успенської Почаївської Лаври та Свято-Успенської Святогірської Лаври. На Співочому полі Печерського ландшафтного парку працює тематична виставка квітів.

27 липня на Хрещатику відбудеться святковий концерт за участю відомих гуртів. 28 липня на набережній Дніпра, поблизу Колони Магдебурзького права, відбудеться презентація проектів Всеукраїнського бліц-конкурсу на визначення кращого ескізного проекту пам’ятного знака на честь 1025-річчя хрещення Київської Русі. Також на киян та гостей столиці чекає святковий концентр і унікальне світломузичне шоу, під час якого за допомогою лазерних спецефектів будуть відтворені сторінки історії українського народу та нашого міста.