У Києві невідомі побили політолога Femen (фото)

У Святського – підозра на перелом нижньої щелепи, вибиті зуби, велика втрата крові

24 липня ввечері в районі вулиці Михайлівської в Києві, на якій розташовано офіс жіночого руху Femen, було жорстоко побито політолога Femen Віктора Святського.

Як повідомляється на сайті організації, «з розтрощеним обличчям, підозрою на перелом нижньої щелепи, вибитими зубами, великою втратою крові Віктор був доставлений до лікарні машиною швидкої допомоги».

За інформацією Femen, Святського били з погрозами розправитися тим же способом із активістками руху в разі спроб перешкодити офіційному візиту до Києва Президента Росії Володимира Путіна, патріарха РПЦ Кирила, а також Президента Білорусі Олександра Лукашенка до 1025-річчя хрещення Київської Русі.

«Прибулі співробітники міліції констатували «роботу професіоналів із метою залякати», адже нічого з матеріальних цінностей вкрадено не було й стиль побиття кастетом не схожий на спортсменів-гопників», – зазначили в організації.

У Femen також стверджують, що протягом кількох днів співробітники спецслужб безперервно переслідували невідомих широкій публіці чоловіків-працівників Femen. Так, «попередні бесіди» було проведено з дизайнером і програмістом руху.

В організації заявляють, що «замах на вбивство близького до організації політолога є виключно бандитсько-державним актом залякування активісток напередодні священного зльоту пострадянських диктаторів, очолюваного КДБістом у рясі».

Як повідомляв УНІАН, 26 липня 2012 року в аеропорту «Бориспіль» активістка Femen із вигуками «Изыди вон!» вибігла з групи журналістів, скинула одяг й кинулася до глави Російської православної церкви Патріарха Кирила. На спині в дівчини було написано «Kill Kiril».

Державні урочистості з нагоди святкування 1025-річчя Хрещення Київської Русі в Києві відбудуться 26-28 липня.

23 липня директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс зазначив, що президенти Росії Володимир Путін, Молдови Ніколае Тімофті та Сербії Томіслав Ніколіч візьмуть участь у святкуванні 1025-річчя Хрещення Київської Русі.

24 липня голова КМДА Олександр Попов повідомив, що в заходах візьмуть участь президенти п'яти країн і дев'ять митрополитів.

Фото: Блог Олександри Шевченко