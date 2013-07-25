Попова просять знести паркан навколо підмурків Десятинної церкви

Бригинець пропонує відкрити підмурки Десятинної до ювілею Хрещення Русі

Міністерство культури України підтримує ініціативу народного депутата України, голови підкомітету з питань охорони та популяризації культурної спадщини Олександра Бригинця щодо знесення паркану навколо підмурків Десятинної церкви.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Бригинця.

«Міністерство культури України підтримало ініціативу Бригинця щодо знесення паркану навколо підмурків Десятинної церкви на Старокиївській горі, який свого часу був встановлений задля проведення археологами досліджень фундаментів святині», – говориться в повідомленні.

Також зазначається, що Міністерство культури звернулося до КМДА з проханням надати доручення відповідним структурним підрозділам адміністрації провести благоустрій навколо фундаментів Десятинної церкви за адресою: вул. Володимирська, 2.

У прес-службі зауважили, що таку відповідь Мінкультури надало на звернення Бригинця.

«Намолене місце, де колись стояла видатна пам’ятка християнства, особливе для кожного українця, для кожного християнина. Тому походити над її підмурками та відчути її енергію – це унікальна можливість для віруючої людини», – вважає Бригинець.

Саме тому, він звернувся до голови КМДА Олександра Попова з проханням знести паркан, який нині огороджує підмурки святині в терміновому порядку, щоб встигнути відкрити це місце ще до святкування 1025-ої річниці хрещення України-Русі. Тоді гості, які приїдуть на святкування, власними ногами зможуть походити по місцю, де колись стояла перша кам’яна церква Київської Русі – Десятинна церква.

«Демонтувати паркан – це питання кількох годин. Тому у Попова є унікальний шанс зробити подарунок не лише для багатьох українців і туристів, але й для паломників та гостей, які приїдуть до Києва на святкування 1025-ої річниці хрещення України-Русі, серед яких будуть і Президенти інших держав та керівники церков», – наголосив Бригинець.