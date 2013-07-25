У Києві пройдуть «Вечори дзвонів»

Передзвін доповнить виконання на карильйоні найвідоміших творів українських композиторів

27 та 28 липня о 18:00 вперше для киян та гостей міста відбудуться «Вечори дзвонів на Співочому полі». Захід організовує КО «Київзеленбуд» за підтримки Київської міської державної адміністрації в рамках виставки квітів, що приурочена до 1025-річчя хрещення Київської Русі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, дзвони зазвучать під керівництвом заслуженого артиста України Георгія Черненка. Святковий передзвін доповнить виконання на карильйоні найвідоміших творів М.Лисенка, М.Леонтовича, К.Стеценка та інших українських композиторів.

Нагадуємо, що виставка квітів триватиме до 11 серпня, щодня з 9:00 до 21:00. Вхід безкоштовний для дітей до 7 років, інвалідів та ветеранів ВВВ, а також учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. Повна вартість квитка – 25 грн.