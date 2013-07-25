Київські пляжі закрили через ресторани, які зливають відходи

На даний момент для купання в Києві відкрито тільки один пляж

Чотири пляжі Києва, які вже отримали санітарні паспорти, закрилися з причини погіршення якості води.

Мікробіологічні показники води, у свою чергу, погіршилися через те, що ресторани зливають у воду відходи, повідомляє «Сегодня» з посиланням на міську санепідемстанцію.

«Ми вважаємо, що показники зіпсувалися через те, що ресторани зливають відходи. Забруднюють воду і самі відпочиваючі, туди потрапляє сміття з берегів», – розповіли виданню в СЕС.

Аналізи санепідемстанція бере щотижня. Вчора, окрім «Дитячого», непогані результати були у пляжів «Молодіжний» та «Предмістна слобідка» у Гідропарку, але вони не отримали санітарні паспорти, оскільки показники не ідеальні.

Нагадаємо, за даними столичної СЕС, всього один з київських пляжів – «Дитячий» – відповідає всім вимогам безпеки. Цим літом планувалося відкрити 11 столичних пляжів та 14 зон відпочинку, але санітарні паспорти отримали всього п'ять. Однак чотири пляжі з тих, що отримали в цьому році паспорти («Золотий», «Венеція», «Веселка» та «Чорторий»), СЕС закрила, оскільки вода в цих місцях не відповідає гігієнічним вимогам: є перевищення за мікробіологічними показниками.