«Київавтодор» побудує на Дніпровському узвозі дворівневу розв'язку
18:12, 24 липня 2013Київ
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Проект буде готовий через місяць
Другий рівень розв'язки дозволить повертати в бік мосту без світлофора
На Дніпровському узвозі в Києві збираються побудувати дворівневу розв'язку.
Зараз на це перехрестя сходяться відразу кілька шляхів: з боку Паркової дороги і з Набережного шосе, також тут є лівий поворот з Паркової у бік моста Метро і стоїть світлофор, який затримує рух, повідомляють «Вести».
Другий рівень розв'язки дозволить повертати в бік мосту без світлофора. Також можна буде без зупинок проїжджати з Набережного шосе в бік Паркової дороги і в зворотному напрямку.
«Проект буде готовий через місяць, тільки після цього почнуться будівельні роботи», – розповів генеральний директор «Київавтодору» Петро Береговий.
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