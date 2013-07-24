«Київавтодор» побудує на Дніпровському узвозі дворівневу розв'язку

Другий рівень розв'язки дозволить повертати в бік мосту без світлофора

На Дніпровському узвозі в Києві збираються побудувати дворівневу розв'язку.

Зараз на це перехрестя сходяться відразу кілька шляхів: з боку Паркової дороги і з Набережного шосе, також тут є лівий поворот з Паркової у бік моста Метро і стоїть світлофор, який затримує рух, повідомляють «Вести».

Другий рівень розв'язки дозволить повертати в бік мосту без світлофора. Також можна буде без зупинок проїжджати з Набережного шосе в бік Паркової дороги і в зворотному напрямку.

«Проект буде готовий через місяць, тільки після цього почнуться будівельні роботи», – розповів генеральний директор «Київавтодору» Петро Береговий.