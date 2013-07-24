Новохатько запевняє, що фундамент Десятинної церкви забудовуватися не буде

Новохатько нагадав, що суд нещодавно заборонив будівельні роботи на фундаменті Десятинної

Міністр культури України Леонід Новохатько запевняє, що будівництва на території Десятинної церкви не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

«Треба розділити дві речі: дозволи на земляні роботи і дозволи на будівельні роботи, це різні речі. Дозволи на будівельні роботи Міністерство культури за цією адресою не давало ніколи. На земляні роботи: археологічні дослідження проводяться, і без археологів там нічого будуватися не буде ніколи, тому що це найстародавніше осереддя Києва», – сказав Новохатько.

Він наголосив, що з приводу проведення будівельних робіт на території Десятинної церкви нещодавно було рішення суду. Новохатько зазначив, що особисто для нього це місце є дуже важливим, оскільки він в молодості брав участь у археологічних розкопках на території церкви. «Я позавчора зв’язався з виконавцем робіт, він за кордоном, до речі, мав з ним розмову, і ще раз хочу сказати, я його попросив і сказав: «Ніяких робіт, людей, екскаваторів, бульдозерів і так далі у зв’язку з прийнятими судовими рішеннями там бути не може». Нині виконавець робіт підтвердив, що ніяких робіт вестись не буде», – зазначив Новохатько.

***Десятинна церква (церква Пресвятої Богородиці) – перша кам'яна церква Київської Русі. Споруджена давньоруськими і візантійськими майстрами в 989 роках у період князя Володимира Великого Святославовича, на її спорудження та утримання виділялася десята частина княжих доходів – десятина, звідси і назва храму.

Залишки фундаменту Десятинної церкви є пам'яткою національного значення.