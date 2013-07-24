У Києві до жовтня висадять 23 тисячі хризантем

Хризантеми з'являться на Володимирській гірці, вулицях Лаврської, Мазепи, Грушевського та інших

До Дня хрещення Київської Русі на столичних вулицях та проспектах з’являться 3000 жовтих, бузкових та білих хризантем, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Фахівці КО «Київзеленбуд» наразі оформлюють квітами клумби і висаджують їх в термочаші. Володимирську гірку, вхідну групу до Колони Магдебурзького права, Вокзальну площу прикрашають східною квіткою у дизайнерських вазах та декоративних тумбах. Також триває вертикальне оформлення на вулицях Лаврській, І.Мазепи, М.Грушевського та інших.

«Ці квіти витривалі і зможуть прикрашати столицю України до жовтня, – зазначив генеральний директор КО «Київзеленбуд» Михайло Царенко. – Над оформленням наші фахівці працювали впродовж тижня. У перспективі плануємо висадити ще 20 тисяч хризантем у вересні».

Нагадаємо, що частина хризантем була подарована місту меценатом з нагоди святкування Дня хрещення Київської Русі.