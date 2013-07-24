Попов обіцяє не підвищувати поки ціни на проїзд
До введення електронних квитків
Попов ще не знає, коли столичний транспорт переведуть на електронні квитки
Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов заявляє, що вартість проїзду в комунальному транспорті найближчим часом не зміниться
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відкритої телефонної лінії у газеті «Сегодня».
«У нас немає сьогодні готовності говорити про те, що із завтрашнього дня чи післязавтра буде подорожчання проїзду. Насправді економічна доцільність тут присутня, але з точки зору соціального захисту людей, ми намагаємося вирішувати це питання за рахунок асигнувань, що виділяються для компенсації збитків підприємств, які недоотримують нормальну ціну», – зазначив голова КМДА.
Він також повідомив, що наразі розробляється проект, який має сприяти вирішенню проблеми.
«Проект, який ми хочемо реалізувати, дає можливість диференціювати вартість проїзду і кардинально змінить ситуацію в місті, в тому числі і з боку контролю за проїздом – зменшиться різко кількість безбілетників, я думаю, що їх взагалі не буде після введення цієї системи. Але з іншого боку, цей електронний варіант взаєморозрахунків дозволить нам максимально захистити тих людей, які потребують допомоги від міської влади», – продовжив Попов.
За його словами, щоб проект почав працювати та відразу дав позитивний результат, потрібен час для його детальної підготовки.
«Ми поки що перебуваємо на стадії його технічної проробки. Я думаю, раніше ніж за 1,5-2 місяця ми не зможемо публічно вийти та сказати, з якого періоду ми виходимо на цей проект», – сказав Попов.