Попов обіцяє не підвищувати поки ціни на проїзд

Попов ще не знає, коли столичний транспорт переведуть на електронні квитки

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов заявляє, що вартість проїзду в комунальному транспорті найближчим часом не зміниться

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відкритої телефонної лінії у газеті «Сегодня».

«У нас немає сьогодні готовності говорити про те, що із завтрашнього дня чи післязавтра буде подорожчання проїзду. Насправді економічна доцільність тут присутня, але з точки зору соціального захисту людей, ми намагаємося вирішувати це питання за рахунок асигнувань, що виділяються для компенсації збитків підприємств, які недоотримують нормальну ціну», – зазначив голова КМДА.

Він також повідомив, що наразі розробляється проект, який має сприяти вирішенню проблеми.

«Проект, який ми хочемо реалізувати, дає можливість диференціювати вартість проїзду і кардинально змінить ситуацію в місті, в тому числі і з боку контролю за проїздом – зменшиться різко кількість безбілетників, я думаю, що їх взагалі не буде після введення цієї системи. Але з іншого боку, цей електронний варіант взаєморозрахунків дозволить нам максимально захистити тих людей, які потребують допомоги від міської влади», – продовжив Попов.

За його словами, щоб проект почав працювати та відразу дав позитивний результат, потрібен час для його детальної підготовки.

«Ми поки що перебуваємо на стадії його технічної проробки. Я думаю, раніше ніж за 1,5-2 місяця ми не зможемо публічно вийти та сказати, з якого періоду ми виходимо на цей проект», – сказав Попов.