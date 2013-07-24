Чоловіки вкрали плиту з постаменту Вічного вогню в Києві
16:02, 24 липня 2013Київ
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Зловмисникам загрожує 5 років в'язниці
Плиту «ділки» хотіли здати в пункт прийому металу
У Києві міліціонери затримали двох чоловіків, які зняли з постаменту Вічного вогню і планували здати до пункту прийому металу латунну плиту.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю столичної міліції, зловмисників доставлено до Печерського райуправління міліції, речовий доказ вилучено.
Стосовно чоловіків відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.
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