У Києві горіли два приватні будинки

Причина загоряння – коротке замикання електропроводки

23 липня о 15:00 на горищі двоповерхового житлового будинку по вулиці Садовій, 96 у Києві виникла пожежа.

Про це повідомили в службу порятунку «101» мешканці будинку, передає прес-служба Головного управління ДСНС України в Києві.

На повідомлення оперативно відреагували дарницькі рятувальники. По прибутті на місце виклику вони відразу ж приступили до гасіння пожежі. У 15:53 полум'я було повністю ліквідовано.

Ймовірна причина загоряння – коротке замикання електропроводки.

Загиблих і травмованих немає. Матеріальні збитки підраховуються.

Внаслідок пожежі згоріло та розібрано 20 кв. м дерев'яних конструкцій обрешітки та перекриття.

Ще один подібний випадок стався в сусідньому будинку по вулиці Садовій, 55. О 19:30 у двоповерховому житловому будинку на 2 поверсі виникла пожежа через коротке замикання електропроводки. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Після чого розібрали 50 кв. м дерев'яних конструкцій обрешітки і перекриття, які під дією високої температури вогню вигоріли.

Головне управління ДСНС України в Києві звертається до населення з проханням дотримуватися правил пожежної безпеки, не перевантажувати електромережі й користуватися тільки справною електропроводкою.