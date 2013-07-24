У Києві горіли два приватні будинки
Загорілися сусідні будинки
Причина загоряння – коротке замикання електропроводки
23 липня о 15:00 на горищі двоповерхового житлового будинку по вулиці Садовій, 96 у Києві виникла пожежа.
Про це повідомили в службу порятунку «101» мешканці будинку, передає прес-служба Головного управління ДСНС України в Києві.
На повідомлення оперативно відреагували дарницькі рятувальники. По прибутті на місце виклику вони відразу ж приступили до гасіння пожежі. У 15:53 полум'я було повністю ліквідовано.
Ймовірна причина загоряння – коротке замикання електропроводки.
Загиблих і травмованих немає. Матеріальні збитки підраховуються.
Внаслідок пожежі згоріло та розібрано 20 кв. м дерев'яних конструкцій обрешітки та перекриття.
Ще один подібний випадок стався в сусідньому будинку по вулиці Садовій, 55. О 19:30 у двоповерховому житловому будинку на 2 поверсі виникла пожежа через коротке замикання електропроводки. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Після чого розібрали 50 кв. м дерев'яних конструкцій обрешітки і перекриття, які під дією високої температури вогню вигоріли.
Головне управління ДСНС України в Києві звертається до населення з проханням дотримуватися правил пожежної безпеки, не перевантажувати електромережі й користуватися тільки справною електропроводкою.