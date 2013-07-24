Попов стверджує, що на ювілей Хрещення Русі приїдуть 5 президентів

Попов відзвітував про виконані роботи

Святкування 1025-річчя хрещення Київської Русі буде відзначено на високому рівні: у заходах візьмуть участь президенти 5-ти країн та 9 митрополитів.

Про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов під час прес-конференції щодо відзначення ювілейної дати у столичній держадміністрації, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Особливо приємно зазначити, що святкування 1025-річчя хрещення Київської Русі буде відзначено на такому високому рівні: у заходах візьмуть участь президенти 5-ти країн та 9 митрополитів. Міська влада столиці докладає усіх зусиль, аби створити святковий настрій киянам та численним гостям столиці. Ми відремонтували один із головних символів Києва – пам’ятник Володимирові Великому. Привели до ладу пам’ятник Магдебурзькому праву та сходовий комплекс, що веде до нього. Це знакове для усіх киян місце багато років залишалося у занедбаному стані. Сьогодні воно отримало нове життя і, сподіваюся, стане улюбленим місцем мешканців та туристів», – сказав Попов.

Також голова КМДА нагадав, що 28 липня Київ відсвяткує відкриття після реконструкції колони Магдебурзькому праву концертом духовної музики та грандіозним феєрверком і унікальним світломузичним шоу, під час якого за допомогою лазерних спецефектів будуть відтворені сторінки історії українського народу та нашого міста.

Про святкування, які відбудуться 27 липня на Хрещатику, розповів організатор заходу – голова міжнародної громадської організації «День Хрещення Русі», музикант Олег Карамазов. Він повідомив, що грандіозний концерт за участю відомих українських та російських гуртів супроводжуватиметься сюжетами про минуле, сьогодення та майбутнє країни і Києва – міста, з якого все почалося. Працюватиме і сцена, на якій виступатимуть церковні хори. Також усі присутні зможуть разом заспівати відому та улюблену пісню, слова якої транслюватимуть на великих екранах, встановлених на Хрещатику.

Цього ж дня до Києва прибуде Міжнародна хресна хода з мощами Святого Рівноапостольного князя Володимира, яка стартувала у травні в Росії та пройшла десятки міст різних країн.

Усі святкові заходи цього дня транслюватимуть на Першому національному телеканалі та на ТРК «Київ», тож громадяни, які не зможуть приїхати до столиці, приєднаються до відзначення Хрещення Київської Русі завдяки прямому ефіру.

Нагадаємо, що у місті вже розпочалися і тривають заходи з відзначення 1025-річчя хрещення. Так, наразі у Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва діє виставка «Скарби Лавр України». До 15 серпня усі охочі мають нагоду побачити унікальні експозиції з трьох Лавр України: Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, Свято-Успенської Почаївської Лаври та Свято-Успенської Святогірської Лаври. А на Співочому полі Печерського ландшафтного парку працює тематична виставка квітів.