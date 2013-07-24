Попов вирішив зібрати Київраду в кінці серпня

Тепер Попов має намір шукати компроміс з опозицією

На закритій зустрічі голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов та голови депутатських фракцій Київради обговорили питання про необхідність проведення засідання сесії до 20-х чисел серпня та вирішили шукати компроміси з представниками опозиції, які вважають міськраду нелегітимною.

Про це УНІАН повідомив голова депутатської фракції «Республіка Київ» у Київській міській раді Денис Москаль.

«Під час зустрічі голови КМДА з керівниками депутатських фракцій Київради йшлося про необхідність проведення сесії Київради до 20 чисел серпня для того, щоб бюджетники отримали муніципальні надбавки. Якщо до 20 чисел серпня сесія не відбудеться, і не будуть внесені зміни до бюджету, то бюджетникам не будуть виплачені 20% надбавки до зарплат, тобто вчителі і лікарі недоотримають приблизно по 400 грн. Для багатьох сімей це значна сума», – сказав Москаль.

За його словами, політичні сили мають знайти компроміс у питанні необхідності проведення сесії. Зокрема, одним із компромісних рішень може бути схвалення депутатами Київради звернення до Верховної Ради з проханням призначити вибори у столиці.

«Попри те, що Київрада уже двічі направляла такі звернення, парламент не прийняв рішення щодо призначення виборів у столиці», – пояснив голова фракції «Республіка Київ».

За інформацією Москаля, у зустрічі з Поповим брали участь голови всіх фракцій міськради за винятком «БЮТ-Батьківщина» та «УДАР». (У Київраді зареєстровано 15 депутатських фракцій та груп – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, опозиція вважає, що обрана у травні 2008 року Київрада, яка відпрацювала свій 5-річний термін, з 2 червня є нелегітимною.

11 липня у Києві кілька сотень людей під прапорами опозиційних сил, а також незалежні активісти протестували проти нелегітимного, на їхню думку, засідання сесії Київради.

Також представники партій «Батьківщина», «УДАР» і «Свобода» заблокували трибуну Київради і сесія фактично не відбулась.