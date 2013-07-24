ЗМІ: Даішника на столичному мосту «повісив» рух Гая Фокса

У вівторок на Індустріальному мосту «повісили» вже суддю / Фото: Facebook «Руху Гая Фокса в Україні»

Слідом за манекеном даішника в Києві повісили манекен судді – цього разу на Індустріальному мосту.

За інформацією газети «Вести», за обома інцидентами стоїть «Рух Гая Фокса в Україні».

Як відомо, Гай Фокс – британський середньовічний терорист, образ якого взяли на озброєння сучасні хакери-анонімуси і різного роду протестанти; їх символ – маска Гая Фокса, яку надягають під час акцій.

Анонімуси говорять, що таким чином висловлюють протест проти корупції і мають намір продовжувати акції «повішення». «Але, може бути, їх вже й не буде – наші джерела в МВС повідомили, що є рознарядка не допустити акції і зловити тих, хто її буде проводити. Ми погано ставимося до реального насильства. Ми, навпаки, переконані, що це трохи розрядить обстановку, бо вже є дуже багато людей, незадоволених правоохоронцями», – розповіли виданню представники «Руху Гая Фокса».

Мости, на яких підвішували манекени, вибирали не випадково. «Міст і наступного разу буде обраний, виходячи з «особистості» «повішеного». Ми керуємося знаками. Біля Повітрофлотського є знак «ДАІ», а біля Індустріального – покажчик до суду. Так-так, в перший день ми «вішали» саме співробітника ДАІ, а не міліціонера. А те, що з формою вийшла помилка, так перший млинець грудкою», – розповідають анонімуси.

До речі, форму вони купили в одному з військторгів, а манекени – у магазині одягу, що зачинявся. «Вішали манекени дві людини, ми приїжджали вранці, о 7-8 годині. Інші водії мало звертали увагу на те, що відбувалося», – розповідають анонімуси.

Активісти кажуть, що самі фінансують акції, за ними не стоять політики: «Більшість із нас – небідні люди, і ми можемо витратитися на праве діло. Можете вважати це хобі – хтось збирає дорогі марки, хтось купує щось для полювання, а ми у вільний від роботи час намагаємося привернути увагу людей до проблеми в суспільстві».

У той же час ця акція цілком вписується в загальну антиміліцейську кампанію, яка зараз ведеться в країні на тлі останніх скандалів з МВС. Втім, експерти не вірять, що якісь політсили можуть зважитися на такі акції. «Для політичної сили такі акції – на межі фолу, тому їм вони не цікаві», – вважає політолог Вадим Карасьов.

У свою чергу, міліція заявила, що знайде хуліганів і обов'язково приверне їх до відповідальності. «Міліція шукає цих людей, їхні дії підпадають під статтю «хуліганство», – зазначила прес-офіцер Шевченківського РУВС Наталя Калиновська.