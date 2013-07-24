УПЦ КП проведе хресну ходу в Києві

Заявлено участь у заході 15 тисяч осіб

У неділю, 28 липня, Українська православна церква Київського патріархату проведе хресну ходу в столиці від Володимирського собору до Володимирської гірки в рамках відзначення Дня Хрещення Київської Русі.

Про це, зокрема, йдеться у відповіді Департаменту суспільних комунікацій КМДА на інформаційний запит УНІАН щодо отриманих заявок від організаторів заходів.

Маршрут, за яким рухатимуться учасники ходи, пролягає через Софійську, Михайлівську площі, вулицю Трьохсвятительську до пам'ятника св. Володимиру. Також передбачений молебень з нагоди свята.

Заявлено участь в заході 15 тис. осіб.

Час проведення – з 9.00 до 13.30.