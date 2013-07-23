КМДА нагадує про обмеження на проведення масових акцій з 20 по 31 липня

Київська міська державна адміністрація нагадує, що рішенням Окружного адміністративного суду від 19 липня 20013 року обмежено проведення масових акцій в центрі столиці у зв’язку з святкуванням річниці хрещення Київської Русі.

Про це йдеться в повідомленні Департаменту суспільних комунікацій КМДА, переданому УНІАН.

Як зазначається, «встановлено обмеження реалізації права на мирні зібрання шляхом заборони проводити заходи та встановлювати малі архітектурні форми у вигляді наметів, кіосків, навісів, у тому числі тимчасових і пересувних , а також використання гучномовців з 20 по 31 липня в м.Києві на Майдані незалежності та прилеглій території».

Як повідомляв УНІАН, з 26 липня в столиці розпочинається низка офіційних заходів з нагоди 1025-річчня хрещення Київської Русі, які триватимуть до 28 липня.