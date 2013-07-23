Wi-Fi у київському метро вирішили зробити платним

Інтернет, швидше за все, буде доступний тільки на платформах станцій / Фото: medvesti.com

Послуга Wi-Fi в столичному метро буде платною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови столичної міськдержадміністрації Михайло Костюк під час прямої лінії в «Комсомольській правді в Україні».

«В різний період були різні думки щодо того, як запровадити Інтернет чи Wi-Fi в метрополітені, платна чи неплатна ця послуга і таке інше. Звичайно, на це впливає, з'явиться чи ні інвестор. Сьогодні зрозуміло, що ця послуга повинна бути, скоріше за все, платною, або вона повинна входити в систему доступу до Інтернету мобільного оператора, який запровадив послугу», – сказав Костюк.

Наразі, за його словами, сформовано технічні вимоги щодо майбутніх зон, які можуть бути покриті доступом до Інтернету.

«Ми бачимо, що територію ескалаторів не бажано долучати до цієї території, бо це зона підвищеної небезпеки. Місце проходу турнікета – теж. Залишається посадкова територія на станціях», – уточнив Костюк.

Він висловив переконання, що механізм може бути лише ринковим.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 р. прес-служба КМДА поінформувала, що безкоштовний Wi-Fi у столичній підземці з’явиться вже навесні 2013 року. Передбачалось, що в січні буде оголошено інвестиційний конкурс. Проект планувалось реалізувати на умовах державно-приватного партнерства.