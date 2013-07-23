У Києві СЕС закрила чотири пляжі з п'яти

Причиною закриття пляжів стало погіршення якості води

У Києві на сьогодні можна купатися лише на одному пляжі з п'яти, які цього літа одержали санітарні паспорти, решта – тимчасово закриті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це головний державний санітарний лікар України Анатолій Пономаренко повідомив на прес-конференції.

«Винесено ухвалу місцевій санепідслужбі на невикористання чотирьох пляжів з п'яти, які одержали санітарний паспорт... Відкрито «Дитячий» пляж (у Гідропарку – УНІАН)», – сказав він.

Пономаренко повідомив, що причиною тимчасового призупинення роботи чотирьох пляжів стало погіршення якості води за мікробіологічними показниками.

За словами головного санітарного лікаря України, всього у Києві є 11 пляжів, з яких санітарні паспорти цього літа одержали лише п'ять.

За даними Пономаренко, станом на вчорашній день, в Україні відкрито 636 пляжів, що становить 83,5% тих, що були заявлені на початку року.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня КМДА повідомляла, що 7 з 11 пляжів в Києві одержали паспорти відповідності і придатні для відпочинку.