У Попова кажуть, що проїзд в електричці повинен коштувати 7 гривень

Костюк заспокоює: проїзд у громадському транспорті до 4 грн не подорожчає

Собівартість перевезення одного пасажира в міській електричці Києва становить на сьогодні 7 грн.

Про це сказав сьогодні під час прямої лінії в «Комсомольській правді в Україні» заступник голови столичної міськдержадміністрації Михайло Костюк, відповідаючи на запитання щодо тарифної політики міського муніципального транспорту.

Він назвав ситуацію з міською електричкою на тлі інших транспортних перевезень в місті загалом «парадоксальною».

«Враховуючи старенький рухомий склад і необхідність оплати за залізничну інфраструктуру, собівартість одиниці роботи там досягає 7 грн, а оплата складає 1 грн 70 коп.», – зазначив Костюк.

«Для того, щоб це питання зневілювати, треба рухомий склад оновити і, звичайно, видатки на його обслуговування будуть меншими, тому і вартість проїзду зразу впаде», – розповів він.

За його словами, «чутки» про збільшення вартості проїзду в міському пасажирському транспорті до майже 4 грн є «перебільшенням».

«Ми працюємо над тим, щоб громада знала, яка сьогодні вартість проїзду в комунальному транспорті. Так, я вам скажу, що метро сьогодні при вартості проїзду в 2 грн – реальна собівартість одиниці проїзду складає 3,5 грн. І це з урахуванням, що пільговик стовідсотково проплачений чи відшкодований. Держава 25% відшкодовує для десь третини пасажирів. Метрополітен зараз працює на межі рентабельності через не стовідсоткові ці відшкодування. Ми можемо терпіти таку рентабельність для окремого оператора на транспортному ринку, але це не дає можливості йому розвиватись», – заявив Костюк.