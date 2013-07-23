УДАР не має наміру вести переговори з Поповим

У Кличка запевняють, що проведення сесії Київради є нелегітимним

Ініційована головою Київської міської держадміністрації Олександром Поповим закрита зустріч не має сенсу, оскільки проведення сесії Київради, про що власне і збирався говорити Попов, є нелегітимним. Про це йдеться в заяві партії «УДАР», переданій УНІАН.

«Всі розповіді про те, що опозиція нібито блокує ухвалення соціально-важливих для столиці питань, є спекуляцією. Адже абсолютно маніпулятивним виглядає те, що на одне засідання, вже після закінчення терміну повноважень столичних депутатів, намагаються винести питання бюджету, соціальних виплат та інших витрат Києва», – зазначають в партії.

«Ударівці» вимагають від КМДА надати усю інформацію, необхідну для аудиту столичного бюджету – зокрема, щодо фінансування освіти, медицини та інших соціальних витрат. «Щоб уникнути жонглювання цифрами і запевнень влади, що від однієї сесії Київради сьогодні нібито залежить повноцінне життя столиці, громадськість повинна мати усю об'єктивну інформацію про стан столичних фінансів. Зокрема, й про причини недофінансування важливих соціальних статей видатків. Вирішити проблеми Києва можна, в першу чергу, дотримуючись Конституції та законів в усьому – зокрема, призначивши вибори мера та Київради», – наголошують в «УДАРі».

Як повідомляв УНІАН, голова Київської міської держадміністрації Попов повідомив, що сьогодні, в другій половині дня, обговорить з депутатами Київради подальші дії у ситуації з блокуванням роботи міськради.

За його словами, зустріч пройде у закритому режимі, тобто – без представників преси.

«Так (відбудеться – УНІАН). Після обіду, о 2-3-й годині. Вона буде закрита. Ми б хотіли обговорити... відверто сісти поговорити про ситуацію, і що далі робити», – сказав Попов.

Як повідомляв УНІАН, опозиція вважає, що обрана у травні 2008 року Київрада, яка відпрацювала свій 5-річний термін, з 2 червня є нелегітимною.

11 липня у Києві кілька сотень людей під прапорами опозиційних сил, а також незалежні активісти протестували проти нелегітимного, на їхню думку, засідання Київради.

Також представники партій «Батьківщина», «УДАР» і «Свобода» заблокували трибуну Київради.

Віталій Кличко 18 липня заявив, що «УДАР» протидіятиме всіма методами, щоб не допустити проведення нелегітимної сесії Київради.