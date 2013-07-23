КМДА: Через блокування Київради може зупинитися ремонт доріг

Реконструкція проспекту Григоренка, вулиці Ахматової і дороги Київ – Гостомель заблокована

Подальше блокування «Батьківщиною», «УДАРом» і «Свободою» роботи Київради залишить Київ не тільки без станції метро «Теремки» і реконструйованої Поштової площі. Зупиняться роботи з реконструкції проспекту Григоренка і вулиці Ахматової, дороги Київ – Гостомель тощо.

Такий висновок можна зробити з інформаційних матеріалів щодо порядку денного «зірваної» сесії Київради, переданих журналістам прес-службою КМДА перед зустріччю глави міськадміністрації Олександра Попова з представниками профспілок бюджетних організацій.

Як йдеться в матеріалах, зокрема, 38,3 млн грн повинні направити на проекти з благоустрою, на будівництво центру з надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів УДАІ ГУ МВС України в м. Києві на вул. Жулянський, 5, продовження реконструкції просп. П.Григоренко, реконструкцію дороги Київ – Гостомель і вулиці Ахматової, будівництво трансформаторної підстанції на вул. Б.Хмельницького, 6-А.

Також на сесії планувалося за рахунок перерозподілу передбачити кошти на встановлення модульних громадських туалетів – 4,8 млн грн, реконструкцію котельні на вул. Котельникова, 7/13 – 4,8 млн грн і подальші роботи на магістральних каналізаційних колекторах – 12,2 млн грн.

Прес-служба КМДА нагадує, що блокування роботи Київради народними депутатами – представниками політичних парламентських сил «Батьківщина», «УДАР» і «Свобода» вже призвело до того, що працівники бюджетної сфери не отримали муніципальних надбавок на загальну суму 98,5 млн грн. Зокрема, вчителі не отримали 63,5 млн грн, лікарі – 28,3 млн грн, працівники культури – 4,2 млн грн, працівники галузі «Фізична культура і спорт» – 2,0 млн грн, соціальні працівники – 0,5 млн грн. Медсестра, вчителька, лікар недоотримають від 200 до 500 гривень надбавки до їх заробітної плати. Також 1,2 млн грн не отримають за участь у громадських роботах люди, які стоять на обліку в центрах зайнятості. Чи не були розподілені кошти на завершення ремонтних робіт в установах соціально-культурної сфери, в т.ч. на підготовку до нового навчального року навчальних закладів, підготовку до опалювального сезону.

На розвиток інфраструктури не було направлено 138,3 млн грн. Під загрозою фінансування будівництва метро на Теремки і реконструкція Поштової площі. Не виділено 100 млн грн, передбачених на ці проекти.

Під час зустрічі з керівниками профспілок голова КМДА Олександр Попов закликав їх не допустити в столиці соціального вибуху. «На жаль, політики не бажають поступатися власними принципами заради інтересів киян, проте ми не припиняємо роботу з пошуку компромісу. Звертаюся до вас з проханням підтримати в цей складний час Київраду. Крім того, прошу зробити все необхідне, щоб не допустити соціального вибуху через ймовірне скорочення соціальних програм і програм з розвитку міста, щоб люди не вийшли на вулиці. Розкажіть людям, що столична влада разом з ними. Що сьогодні ми робимо все можливе, щоб Київрада була розблокована, і кияни отримали належні їм кошти», – зазначив Олександр Попов.