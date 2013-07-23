У Києві біля житлового будинку загорівся кіоск

Загиблих і постраждалих в результаті пожежі немає

22 липня в 00:20 у 18-у Державну пожежно-рятувальну частину надійшло повідомлення про те, що на вулиці Гната Юри, біля 9-поверхового житлового будинку в металевому кіоску «Сантехніка» виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві, після прибуття на місце надзвичайної події рятувальники з'ясували, що необхідно скористатися бензорізом, щоб потрапити всередину кіоску і отримати можливість ліквідувати вогнище загоряння. Пожежу вдалося ліквідувати стволом «Б» від автоцистерни.

Внаслідок загоряння пошкоджено внутрішню оббивку, закопчено стіни та стелю кіоску.

Причини пожежі встановлюються. Загиблих і постраждалих немає.