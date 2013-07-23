Главу столичної «Батьківщини» не запросили на зустріч з Поповим

Меліхова порівняла зустріч із Поповим із засіданням Черновецького в туалеті

Голову фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Тетяну Меліхову не повідомляли про проведення сьогодні головою Київської міської державної адміністрації Олександром Поповим зустрічі з головами депутатських фракцій у Київраді і не запросили взяти в ній участь.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді.

«Мене не запрошували і не повідомляли про проведення такої зустрічі з головою КМДА ні письмово, ні усно. Зі ЗМІ я дізналася про те, що зустріч планується проводити за зачиненими дверима сьогодні після обіду. Також мені невідомо про місце проведення зустрічі. Тому, як на мене, вона більше схожа на таємну, на кшталт засідання, проведеного свого часу Леонідом Черновецьким в туалеті на 10 поверсі, ніж на намагання Попова обговорити подальші дії», – заявила Меліхова.

На переконання Т.Меліхової, голова Попов заговорює питання замість того, щоб виконати свої конституційні зобов’язання: звернутися до Президента України, до голови уряду і ВР з вимогою призначити вибори Київського міського голови та Київради, повноваження якої закінчилися 2 червня 2013 року.

«Для того, щоб господарство Києва працювало безперешкодно, все, що треба зробити, – призначити вибори. Це єдиний вихід. Всі інші дії будуть антизаконними: якщо секретар Київради Галина Герега призначить засідання Київради, вона перевищить свої повноваження, і має бути звинувачена за тією ж статтею, за якою засудили Юлію Тимошенко», – наголосила Меліхова.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 липня, голова Київської міської держадміністрації Попов повідомив, що сьогодні, в другій половині дня, обговорить з депутатами Київради подальші дії у ситуації з блокуванням роботи міськради.

За його словами, зустріч пройде у закритому режимі, тобто – без представників преси.

«Так (відбудеться – УНІАН). Після обіду, о 2-3-й годині. Вона буде закрита. Ми б хотіли обговорити... відверто сісти поговорити про ситуацію, і що далі робити», – сказав Попов.

Як повідомляв УНІАН, опозиція вважає, що обрана у травні 2008 року Київрада, яка відпрацювала свій 5-річний термін, з 2 червня є нелегітимною.

11 липня у Києві кілька сотень людей під прапорами опозиційних сил, а також незалежні активісти протестували проти нелегітимного, на їхню думку, засідання Київради.

Також представники партій «Батьківщина», «УДАР» і «Свобода» заблокували трибуну Київради.

Віталій Кличко 18 липня заявив, що «УДАР» протидіятиме всіма методами, щоб не допустити проведення нелегітимної сесії Київради.