Попов підтвердив, що на Парковій дорозі можуть вирубати 200 дерев

Проект розширення Паркової дороги поки не затверджено / Фото: autoua.net

Голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов заявляє, що проект розширення Паркової дороги та необхідність у зв'язку з цим знесення 200 літніх дерев ще не затверджено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Попов сказав сьогодні в інтерв'ю журналістам, коментуючи інформацію в ЗМІ про плани вирубати велику кількість дерев на Парковій дорозі.

«Проект сьогодні ще не пройшов остаточне затвердження, а тому вже завтра ми цього робити не будемо», – зазначив голова КМДА.

За його словами, знесення можливе лише в разі погодження цього кроку фахівцями та затвердження всіх процедур згідно із законодавством.

Попов зазначив, що все буде залежати від рішення фахівців.

Водночас він наголосив, що йдеться про дерева, які сьогодні несуть загрозу нових зсувів, бо тягнуть своєю кореневою системою землю.

«Безумовно, що на цих схилах майже вертикальних нам прийдеться приймати якесь рішення інженерне і йти на те, щоб прибрати ці дерева, може замінивши їх низькими, може кущами чи укріпленнями. Фахівці зараз займаються цим рішенням», – сказав Попов.

Він пояснив, що фахівці ще 15-20 років тому вже мали проект, який передбачав укріплення Дніпровських схилів, де весь час відбуваються зсувні процеси, з одночасним розширенням цієї дороги. «Це комплексне питання і ми його таким чином розглядаємо», – зазначив він. Голова КМДА резюмував, що потреба в реконструкції Паркової дороги пов'язана з тим, що, по-перше, зробивши всі розв'язки біля Дніпра, нині «тупикова» ситуація при в'їзді в центр на Парковій дорозі ввечері і зранку, а, по-друге, – це на «схилах, які сьогодні сунуться».

Довідка УНІАН, 19 липня 2013 р. ЗМІ поширили інформацію, що на Парковій дорозі намічається масштабна вирубка дерев, пов'язана з розширенням дороги до трьох смуг. Зазначалось, що дерев у «чорному списку» 200.