У Києві за хабар затримано податкового інспектора

Інспектор вимагала 4 тис. грн за прискорення ліквідації НП / Фото: «Газета киевская»

Співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області викрили протиправну діяльність головного державного податкового ревізора-інспектора управління податкового контролю ДПІ у Дніпровському районі Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-секторі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, посадовець, зловживаючи службовим становищем, вимагала від представника приватного підприємства столиці 4 тисячі гривень за прискорення процесу припинення фінансово-господарської діяльності ПП. Cпівробітники СБУ затримали зловмисницю «на гарячому» під час одержання грошей.

16 липня ц.р. за матеріалами СБУ співробітниці податкової інспекції повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 (отримання неправомірної винагороди) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.