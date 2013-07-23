Стало відомо, хто малює Попова на ямах Києва

Автори ідеї – міські активісти / Фото: Facebook Николая Даневича

Народний депутат України Микола Катеринчук закликав киян долучатись до проекту «Ямковий ремонт Попова», суть якого полягає у малюванні навколо ям на київських дорогах карикатурних облич, схожих на обличчя глави КМДА Олександра Попова.

«Минулого тижня до мене звернулися міські активісти з ідеєю проекту, аналогічного російському. Нагадаю, що в Єкатеринбурзі чиновників, відповідальних за ремонт доріг, малювали поряд з ямами – як нагадування про невиконані обіцянки. Хлопці запропонували прикрасити розбиті київські вулиці портретами Олександра Попова, де він звітує про зроблений ямковий ремонт. Замість рота у «ефективного господарника» – яма, яка, якщо вірити його словам, була засипана в ході ремонту. Я підтримав пропозицію та допоміг всім необхідним», – написав Катеринчук на своїй сторінці у Facebook.

Народний депутат розмістив у себе на сторінці фотоальбом, однойменний з назвою проекту «Ямковий ремонт Попова».

«Для проекту потрібно було небагато – трафарет, фарби і бажання. Зараз малюнки з'явилися на п'яти київських вулицях. Натхненник проекту, Andrij Seven, викладе на своїй фейсбук-сторінці та в групі «Я ненавиджу Укравтодор» трафарети, за якими кожний бажаючий може зробити малюнок Попова на ямці у своєму подвір'ї/вулиці. Закликаю долучатися, бо в такій справі масовість має вирішальне значення», – написав Катеринчук.

За його словами, російські можновладці спочатку зафарбовували малюнки, але врешті їм довелося таки дійсно зробити ремонти. «Подивимося, як на цю ситуацію відреагує Олександр Попов», – зазначив нардеп.

Нагадаємо, що днями на дорогах Києва на дорожніх ямах з'явилось зображення голови КМДА Олександра Попова.